Представлена новая версия внедорожника Humvee

Американская компания AM General представила новую версию армейского внедорожника Humvee. Модернизированный тактический автомобиль Humvee NXT 360 представили на оборонной выставке DSEI-2021 в Лондоне. Об этом сообщает портал Army Recognition.

NXT 360 основан на платформе серийных автомобилей Humvee. Новую модель отличает модернизированная подвеска и форсированный двигатель. Модульная конструкция позволяет использовать разные версии кузова, вмещающие от двух до шести пассажиров.

На выставке показали версию NXT 360 с дистанционно-управляемым боевым модулем Kongsberg RWS с крупнокалиберным пулеметом. Вооружение автомобиля синхронизировано с локатором выстрела BBN Boomerang, который позволяет определить направление огня.

Базовую модель обновленного Humvee представили в 2018 году. Машина получила ABS, систему стабилизации и антипробуксовочную систему. NXT 360 оснащен двигателем GEP V8 6.5 мощностью в 253 лошадиных силы. Машина представляет собой глубокую модернизацию армейского внедорожника Humvee, который эксплуатируется в вооруженных силах США с 1983 года.

В конце августа появились снимки постройки копий Humvee из фанеры. Макеты машин предназначались для отработки логистики на учениях.

Даниил Иринин