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Американцы объединят группы малых спутников в «космический слой»

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Американцы объединят группы малых спутников в «космический слой»
Американцы объединят группы малых спутников в «космический слой».
Источник изображения: DARPA

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США запустило программу Space-BACN по созданию дешевых терминалов оптической связи, способных подстраиваться под большинство стандартов оптических линий связи между спутниками. Так военные хотят объединить различные группы малых спутников на низкой околоземной орбите, которые пока не могут обмениваться данными, в «космический слой».

По словам руководителя программы Space-BACN Грега Купермана, в следующие десять лет на низкой околоземной орбите могут появиться десятки тысяч малых спутников. Американские военные сами планируют разместить на ней группировку из нескольких десятков спутников, способных обнаруживать гиперзвуковое оружие и планеры. Обмениваться данными спутники, даже правительственные, могут только внутри своей группировки.

DARPA 13 сентября анонсировало программу Space-BACN. Ее цель — создать дешевые терминалы оптической связи, которые помогли бы объединить различные группы малых спутников на низкой околоземной орбите. Военные хотят, чтобы скорость передачи данных у такого терминала была 100 гигабит в секунду. При этом ему должно быть достаточно не более 100 ватт энергии, а стоить он должен менее ста тысяч долларов.

Программа предполагает создание дешевой оптической апертуры, способной излучать и принимать все волны в С-диапазоне, модема, поддерживающего различные формы сигнала, а также архитектуры, которая могла бы автоматизировать взаимодействия между правительственными и коммерческими спутниками.

Американских военных интересует не только низкая, но и средняя околоземная орбита. Там космические силы США тоже надеются разместить спутники для наблюдения за запуском крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, о чем мы писали ранее.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
Проекты
ГЗЛА
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