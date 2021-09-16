Boeing представила новую систему зашиты от межконтинентальных баллистических ракет

Ракета-перехватчик

Boeing и Агентство по ПРО США (MDA) успешно представили новую ракету-перехватчик для наземной системы средней обороны (GMD), предназначенной для уничтожения МБР в космосе на начальном этапе полета.

Задача стоящих на вооружении систем ПРО иногда характеризуется, как «попадание пули в пулю», то есть расчету ракеты-перехватчика необходимо точно попасть в летящую с гиперзвуковой скоростью МБР. Система GMD более сложная. С помощью наземных радаров системы раннего предупреждения и радаров Х-диапазона происходит обнаружение, сопровождение и расчет оптимальной траектории для последующего перехвата вражеской МБР в космосе с наибольшей вероятностью ее уничтожения. Однако все современные МБР совершают в полете противоракетные маневры, затрудняющие перехват, поэтому GMD должна обладать более высокой гибкостью, чтобы поражать различные цели.

Ракета-перехватчик

На данный момент у США 44 ракеты-перехватчика в Форт-Грили, штат Аляска и на базе ВКС Ванденберг, штат Калифорния, кроме этого еще 64 ракеты находятся в состоянии готовности. Их основное предназначение – защита США от случайных пусков с территории так называемых стран-изгоев, к примеру Северной Кореи. По оценкам экспертов, GMD обладает 56-процентной вероятностью поражения при пуске одной ракеты-перехватчика и 97-процентной – четырех. Поскольку они трехступенчатые, Boeing в сотрудничестве с Пентагоном работают над тем, чтобы повысить их эффективность и способность перехватывать МБР на более раннем этапе полета. С помощью обновленного ПО, операторы ракет-перехватчиков теперь смогут в режиме реального времени выбирать в зависимости от ситуации полет в «трехступенчатом» или «двухступенчатом» варианте.