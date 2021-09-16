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Техкульт

Прицел ARCAS превратит штурмовую винтовку в информационный боевой центр

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Прицел ARCAS

Безвозвратно ушли в прошлое времена, когда электронная начинка штурмовой винтовки или автомата ограничивалась парой прицелов (оптическим и ночного видения), позволяющих солдату произвести точный выстрел.

Новинка современных технологий – оптический прицел Assault Rifle Combat Application System (ARCAS), разработанный специалистами израильской компании Elbit Systems, благодаря искусственному интеллекту, не только превращает обычную штурмовую винтовку в портативный центр боевой информации, но и позволяет вести огонь из-за угла. ARCAS с компьютером крепится в передней части рукоятки, а электрооптический прицел – под стволом. Компьютер с ИИ считывает информацию с прицела и других устройств ARCAS, одновременно диагностируя техническое состояние оружия.

Прицел ARCAS

Затем обработанная информация через окуляр прицела или беспроводную версию шлема дополненной реальности становится доступной стрелку. Полученные данные помогут ему в любое время суток определять дальность до цели, скорректировать скорость и расстояние, наличие огня из другого оружия, идентифицировать «своих» и «чужих», выявить технические неполадки винтовки. Видеосистема дает возможность вести огонь из-за угла, от бедра и регулировать точность оружия, не производя выстрел. Органы управления – кнопка джойстика на передней рукоятке и графический интерфейс. В комплект базовой модели входят тепловизионный прицел или прибор ночного видения. По требованиям заказчика комплектация ARCAS может быть дополнена оборудованием стороннего производителя.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
M16
Компании
Elbit Systems
Проекты
AI
ИТ
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