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РИА Новости

Минобороны потребовало в суде 1,2 миллиарда рублей от самарского ПАО "ОДК-Кузнецов"

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, которое требует взыскать около 1,2 миллиарда рублей с самарского ПАО "ОДК-Кузнецов", производящего двигатели для самолетов и ракет, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 14 сентября и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются.

Предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха", разрабатывает и производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели. По заказу Минобороны оно изготавливает, в частности, двигатели НК-32 второй серии для стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь" и глубоко модернизированных Ту-160М, двигатели НК-12МП – для Ту-95МС, НК-25 – для дальних самолетов Ту-22М3.

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Страны
Россия
Продукция
НК-12
НК-32
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
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