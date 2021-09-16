На юге России резервистов пересадят на ракетные и пулеметные "тачанки"

Военнослужащие боевого армейского резерва страны (БАРС) будут осваивать тактику и применение автомобилей повышенной проходимости с пулеметным и противотанковым вооружением. Занятия по подготовке экипажей автомобильных "тачанок" пройдут на полигоне Тарское.

Для этого в Северной Осетии, как сообщает пресс-служба Южного военного округа, на базе 58-й армии подготовлен учебный лагерь. Обучение "партизан", так в армии неофициально называют резервистов, начнется 22 сентября.

Командующий округа, генерал армии Александр Дворников проинспектировал учебный лагерь.

Одним из "трендов" локальных войн на Ближнем Востоке являются гражданские внедорожники с минометным, ракетным или артиллерийско-пулеметным вооружением. Как показала практика - "тачанки" идеально подходят для совершения глубоких разведывательно-диверсионных рейдов на территорию противника.

Напомним, что в России презентация официальных "тачанок" состоялась в 2015 году. У армейских внедорожников оказалась усилена подвеска. Машины с колесной формулой 4x4 получили 2,7-литровый двигатель и имеют грузоподъемность до одной тонны.

Внедорожники также имеют тент со съемной накидкой в верхней части. Машины можно дооснастить крупнокалиберным 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд" и 30-миллиметровым автоматическим гранатометом "Пламя". В зависимости от предназначения машины вооружаются одним крупнокалиберным пулеметом, автоматическим гранатометом АГС-17 "Пламя" или ПТРК. В случае необходимости на них можно перевозить более тяжелое вооружение, в том числе 120-миллиметровый миномет и боеприпасы.

"Резервисты будут обучатся на полигоне обеспечивать охрану и оборону особо важных объектов военного и государственного назначения", - сообщает военное ведомство.

Для комфортного проживания подразделений БАРС в полевом лагере имеются комнаты досуга, душевые кабины, столовая и банно-прачечный комбинат.

Николай Грищенко