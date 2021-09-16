Рахмон обсудил ситуацию в Афганистане с российскими министрами иностранных дел и обороны

Душанбе. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главу российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

"На встрече был обсужден широкий спектр вопросов стратегического партнёрства Таджикистана и России. Стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе вопросы предстоящих саммитов высшего уровня ОДКБ и ШОС в столице Таджикистана - городе Душанбе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече особое внимание было уделено всем актуальным аспектам сотрудничества, в том числе в военной и военно-технической сферах.

"В ходе беседы предметом особого внимания сторон стала текущая военно-политическая ситуация в Афганистане. При этом состоялся обмен мнениями по ситуации на таджикско-афганской границе, и было сочтено необходимым продолжить контакты на различных уровнях для предотвращения угроз и опасностей, а также укрепление охраны границ", - сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Российская делегация находится в Душанбе для участия на заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.