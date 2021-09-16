Сестра Ким Чен Ына назвала пуски ракет оборонительной деятельностью

КНДР не занимается провокациями, испытывая ракеты, но выполняет ключевые задачи плана обороны. Об этом заявила сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжун, сообщает 15 сентября агентство ЦТАК.

«Мы не нацелены ни на кого и выбираем определенное время, чтобы «спровоцировать», как сейчас предполагает Южная Корея», — отметила она, комментируя слова президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин о том, что Сеул располагает достаточной обороной, чтобы сдержать «провокации КНДР».

«Выражаем глубокое сожаление по поводу того, что президент грубо имитирует слово «провокация», используемое журналистами», — добавила сестра Ким Чен Ына.

По ее словам, если Южная Корея сделает очередные шаги в клевете на другие страны, то последует реакция конфронтационного характера, что разрушит отношения двух государств.

15 сентября Северная Корея осуществила два пуска ракет в сторону Японского моря. Предполагается, что обе ракеты баллистические. Интервал между пусками составил примерно пять минут: первую запустили в 12:38 (6:38 мск), вторую — в 12:43 (6:43 мск).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия призывает КНДР и Южную Корею избегать нагнетания ситуации. По его словам, российские военные наблюдают за ситуацией.

После этого премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что запуск баллистических ракет с территории КНДР в сторону Японского моря угрожает региональной безопасности страны. Токио выразил решительный протест и категорически осудил пуски ракет КНДР.

Также в комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что разведка республики в сотрудничестве с коллегами из США проводит подробный анализ ситуации.

13 сентября Северная Корея сообщила об успешных испытаниях новых крылатых ракет большой дальности — аппаратов стратегического назначения. Разработка вооружения велась на протяжении двух лет.