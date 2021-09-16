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Военно-промышленный курьер

«Дмитров» оценил обстановку на дне Балтийского моря

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская дизель-электрическая подводная лодка совершила глубоководное погружение.

В рамках корабельных учений экипаж «Дмитрова» отрабатывал задачи на различных глубинах, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Максимальным стало погружение на 190 метров.

В ходе глубоководного погружения подводники проверили работу всех систем и механизмов лодки, отработали алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность. Учения обеспечивал спасательный буксир.

«Дмитров» – ДЭПЛ проекта 877 («Варшавянка»). Такие лодки являются самыми тихими и, как следствие, сложно обнаруживаемыми российскими субмаринами. Это обеспечивают отсутствие шумных силовых агрегатов, выверенная обтекаемая форма и специальное гидроакустическое покрытие корпуса.

«Варшавянки» могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, побережья и морских коммуникаций.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Польша
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Минoбороны РФ
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877 Палтус
БФ
Военные учения
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