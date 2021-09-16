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Российская газета

Улучшенные "Стрела-10МН" и "Тунгуска-М1" замечены на полигоне Мулино

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Источник изображения: Алексей Куденко \ РИА Новости

На полигоне Мулино (Нижегородская область) в ходе основного этапа совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021" были задействованы различные средства противовоздушной обороны.

Например, как сообщает газета "Красная звезда", для уничтожения пикирующих воздушных целей условного противника были привлечены современные зенитные ракетные комплексы "Стрела-10МН". Эти ЗРК прошли модернизацию, на них появились тепловизионные системы, позволяющие уверенно действовать в любое время суток, а также специальные автоматы, осуществляющие захват и сопровождение воздушных объектов.

Также в конце минувшего года сообщалось о начале серийного производства в интересах Министерства обороны РФ зенитных управляемых ракет "Стрела 9М333", работающих по принципу "выстрелил-забыл". Они оснащены трехрежимными (фотоконтрастной, инфракрасной и помеховой) головками самонаведения, способными уничтожать беспилотники, крылатые ракеты, а также самолеты и вертолеты в условиях применения ими различных помех.

В учебных боевых действиях также принимали участие доработанные пушечно-ракетные "Тунгуска-М1", ранее уже демонстрировавшиеся на маневрах "Кавказ-2020".


Алексей Брусилов

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Белоруссия
Россия
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Стрела-10
Тунгуска
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