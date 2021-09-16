Войти
Интерфакс-АВН

Погранслужба ФСБ России получила новый патрульный катер "Ламантин"

142
0
0
Пятый построенный для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" пограничный сторожевой корабль 4-го ранга "Сарыч" (заводской номер 01413) проекта 03050 (шифр "Гюйс"), он же модернизированный проект 1496М1 (шифр
Пятый построенный для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" пограничный сторожевой корабль 4-го ранга "Сарыч" (заводской номер 01413) проекта 03050 (шифр "Гюйс"), он же модернизированный проект 1496М1 (шифр "Ламантин") в "морском исполнении". На заднем плане виден построенный на том же предприятии головной пограничный сторожевой катер модернизированого проекта 1496М1 (шифр "Ламантин") в варианте проекта в "речном исполнении". Рыбинск, 08.10.2020.
Источник изображения: АО "Судостроительный завод "Вымпел"

Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Завершены испытания нового речного катера для погранслужбы ФСБ России, вскоре он приступит к несению службы, сообщили на судостроительном заводе "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область).

"14 сентября 2021 года государственная комиссия подписала приёмный акт на патрульный катер проекта 1496М1 "Ламантин" в речном исполнении. В ближайшее время "Ламантин" будет передан заказчику и приступит к несению службы", - говорится в сообщении завода.

"Речной "Ламантин" прошёл полный комплекс приёмо-сдаточных испытаний: скоростные, манёвренные, мореходные, в ходе которых подтвердил все заявленные в проекте тактико-технические характеристики", - заявили на заводе.

Там отметили, что проект катера разработан с учетом требований пограничной службы ФСБ России по улучшению тактико-технических характеристик и обитаемости.

"Ламантин" проекта 1496М1 заводской №01409 предназначен для контроля соблюдения установленных режимов на внутренних водных путях и в прибрежной зоне морей, задержания судов-нарушителей и доставки на них осмотровых групп, а также для выполнения перевозок личного состава в интересах пограничных органов. Катер оснащён современным радиотехническим вооружением, двумя боевым модулями", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что малая осадка катера позволяет выполнять задачи на реках с малой глубиной и подходить к берегу для высадки десанта с помощью носовой аппарели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
1496М1
Компании
Вымпел СЗ
Похожие новости
21.12.2020
В Рыбинске заложен еще один пограничный сторожевой корабль проекта 03050
02.11.2020
В Ярославле заложены еще два пограничных сторожевых корабля проекта 03050
01.06.2020
Построен головной пограничный сторожевой катер типа «Ламантин» в речном исполнении
20.05.2019
Введены в строй пограничные сторожевые корабли "Коршун" и "Кречет" проекта 03050
06.07.2016
ФСБ заказала в Крым поставку модернизированного катера "Ламантин"
27.06.2016
В Рыбинске прошла закладка катера "Ламантин" для погранслужбы ФСБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 00:10
  • 54
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 21:20
  • 65
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 19:37
  • 1
Истребители ЦВО выполнили боевые пуски ракет по мишеням в стратосфере
  • 15.09 18:34
  • 19
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 15.09 14:53
  • 273
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 14:52
  • 30
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 14:31
  • 7
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год