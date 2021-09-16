Погранслужба ФСБ России получила новый патрульный катер "Ламантин"

Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Завершены испытания нового речного катера для погранслужбы ФСБ России, вскоре он приступит к несению службы, сообщили на судостроительном заводе "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область).
"14 сентября 2021 года государственная комиссия подписала приёмный акт на патрульный катер проекта 1496М1 "Ламантин" в речном исполнении. В ближайшее время "Ламантин" будет передан заказчику и приступит к несению службы", - говорится в сообщении завода.
"Речной "Ламантин" прошёл полный комплекс приёмо-сдаточных испытаний: скоростные, манёвренные, мореходные, в ходе которых подтвердил все заявленные в проекте тактико-технические характеристики", - заявили на заводе.
Там отметили, что проект катера разработан с учетом требований пограничной службы ФСБ России по улучшению тактико-технических характеристик и обитаемости.
"Ламантин" проекта 1496М1 заводской №01409 предназначен для контроля соблюдения установленных режимов на внутренних водных путях и в прибрежной зоне морей, задержания судов-нарушителей и доставки на них осмотровых групп, а также для выполнения перевозок личного состава в интересах пограничных органов. Катер оснащён современным радиотехническим вооружением, двумя боевым модулями", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что малая осадка катера позволяет выполнять задачи на реках с малой глубиной и подходить к берегу для высадки десанта с помощью носовой аппарели.