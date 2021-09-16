Рогозин пригласил победителей чемпионата "Молодые профессионалы" на пуск ракеты

Либо на Восточный, либо на Байконур, сказал глава Роскосмоса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил победителей и призеров VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) сотрудников НПО автоматики на один из пусков ракеты с космодромов Восточный или Байконур.

"Я вас приглашаю, прошу директора это организовать, мы поможем приехать на один из пусков до конца этого года. Либо на Восточный, либо на Байконур", - сказал он во время посещения предприятия в Екатеринбурге.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.