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ТАСС

Рогозин пригласил победителей чемпионата "Молодые профессионалы" на пуск ракеты

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Пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный»
Пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный».
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Либо на Восточный, либо на Байконур, сказал глава Роскосмоса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил победителей и призеров VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) сотрудников НПО автоматики на один из пусков ракеты с космодромов Восточный или Байконур.

"Я вас приглашаю, прошу директора это организовать, мы поможем приехать на один из пусков до конца этого года. Либо на Восточный, либо на Байконур", - сказал он во время посещения предприятия в Екатеринбурге.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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