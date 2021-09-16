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ТАСС

Рогозин предложил использовать на космодроме Восточный беспилотную спецтехнику

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/TACC

Как отметил глава Роскосмоса, такая техника далее может быть использована в аэропортах страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Специальная беспилотная снегоуборочная техника должна использоваться на космодроме Восточный во избежание происшествий, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Помните, была катастрофа во Внуково со снегоуборочной машиной. Надо на Восточном сделать полигон, то есть беспилотную технику поставить снегоуборочную <...>, чтобы она шла исключительно по алгоритмам, не пересекая полосу", - сказал он во время посещения предприятия НПО автоматики в Екатеринбурге.

Рогозин отметил, что такая беспилотная техника далее может быть использована в аэропортах страны. Он поручил екатеринбургскому предприятию подготовить предложения по испытаниям беспилотников. В частности, уточнил Рогозин, на Восточном планируют провести испытания беспилотного робота, обеспечивающего безопасность периметра всего космодрома.

"Сколько инцидентов мы знаем, <…> когда погибали люди, погибали пассажиры, самолеты из-за огромных нарушений безопасности на взлетно-посадочной полосе. Поэтому мы хотим вводить там систему беспилотных машин, которые могут обеспечивать уборку, в том числе от снега, от мусора всей взлетно-посадочной полосы, в целом всего терминала, управляемых из единой системы управления. <…> Чтобы никто у нас не принимал самодурных решений, выезжая на ВПП (взлетно-посадочную полосу - прим. ТАСС) в момент, когда там садится или взлетает самолет. <…> Если у нас получится - а у нас точно получится - то тогда мы скажем: "На космодроме Восточный в аэропортный комплекс такая система внедрена, давайте ее вводить на все терминалы нашей страны", - добавил он.

20 октября 2014 года в 23:57 в аэропорту Внуково-3 при взлете четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, задел автомобиль спецтехники, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. В результате крушения трое членов экипажа и пассажир - президент французской компании Total Кристоф де Маржери - погибли. Глава Total находился в российской столице в командировке.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.

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