На Украине раскрыли планы на систему «Железный купол»

Система «Железный купол», которую США могут предоставить Украине, помогла бы защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность армии. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Согласно информации газеты Politico, ряд членов американского конгресса включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая «окажет давление» на президента США Джо Байдена относительно передачи украинской стороне ряда систем противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, речь также идет о батарее «Железный купол».

Арестович, в свою очередь, уточнил, что данная система, согласно официальным данным, прикрывает район площадью 150 кв. км и с вероятностью 90% перехватывает все ракеты, которые туда запускаю.

«Основное ее назначение перехват неуправляемых тактических ракет дальностью до 70 км. То, что называют «Смерч», «Град» и т. д. Она может прикрыть район 15 на 10 км, это либо город среднего размера, либо объекты критической инфраструктуры, либо район, который занимают войска. Например, она способна прикрыть Мариуполь», — отметил Арестович в эфире телеканал «Украина 24» в среду, 15 сентября.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что получение «Железного купола» важно для Украины, поскольку это позволит стране прикрыть или два ключевых города, или два объекта обороны, а также объекты критической инфраструктуры.

Ранее, 31 августа, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $60 млн, а также подпишут рамочное соглашение о реформах, необходимых Украине для членства в НАТО.

В пакет также войдут дополнительные противотанковые системы Javelin и другие вооружения.

Израильская тактическая система ПРО «Железный купол», предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 км до 70 км, согласно заявленным характеристикам, способна защищать территорию площадью 150 кв. км.