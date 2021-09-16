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ЦАМТО

Ростех открыл первый сервисный центр для обслуживания двигателей самолетов Як-130

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АИ-222-25
АИ-222-25
Источник изображения: личное

ЦАМТО, 15 сентября. Объединенная двигателестроительная корпорация открыла на территории учебной базы ВКС России сервисный центр для техобслуживания двигателей АИ-222-25, которые устанавливаются на учебно-боевые самолеты Як-130.

Работа центра позволит сократить временные затраты на поддержание летной годности воздушных судов.

Начинающие летчики в рамках учебной программы отрабатывают навыки пилотирования на самолетах Як-130 с двигателями АИ-222-25. Интенсивная эксплуатация авиатехники приводит к тому, что системы силовой установки вырабатывают установленный ресурс в несколько раз быстрее, чем в обычных условиях, поэтому двигатель АИ-222-25 чаще других нуждается в ремонте. Для большей экономии и эффективности некоторые виды техобслуживания лучше проводить непосредственно на месте эксплуатации.

Для решения этой задачи ОДК и Министерство обороны России организовали сервисный центр, оснащенный необходимым современным оборудованием и специальными технологиями. В его задачи входит оценка технического состояния и обслуживание двигателей АИ-222-25.

Сейчас работы в сервисном центре осуществляют работники входящего в ОДК комплекса "Салют" – производителя авиадвигателя, но после обучения персонала центра все операции будут проводиться специалистами эксплуатирующей организации непосредственно на месте.

"Вопрос послепродажного обслуживания техники, которую мы поставляем заказчикам, как военным, так и гражданским, является для нас одним из ключевых. Обслуживание двигателя в месте его эксплуатации стало возможно благодаря освоению технологии модульной замены узлов. Такой подход позволяет осуществлять обслуживание без транспортировки на завод-изготовитель и проводить замену узлов или модулей на новые или отремонтированные. Сервисный центр в два-три раза ускоряет восстановление работоспособности двигателей АИ-222-25. Это повышает эффективность подготовки пилотов Воздушно-космических сил России и, в конечном итоге, обороноспособность нашей страны", – отметил руководитель производственного комплекса "Салют" Алексей Громов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Россия
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Минoбороны РФ
ОДК УК
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