Завершились учения "Запад-2021"

Церемония закрытия состоялась на полигоне Мулино в Нижегородской области

ТАСС, 15 сентября. /ТАСС/. Церемония закрытия российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021" состоялась на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Учение "Запад-2021" показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага", - заявил на церемонии закрытия заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Он также отметил, что в ходе учений военнослужащие объединенной группировки продемонстрировали все навыки, которые приобрели на плановых занятиях по боевой подготовке в течение учебного года, и продемонстрировали тесное взаимодействие по задачам на поле боя.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа Вооруженных сил России, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, а также представитель военной делегации Шри-Ланки.

По итогам учений наиболее отличившиеся военнослужащие были поощрены ведомственными наградами Минобороны России.

Учения "Запад-2021"

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) прошли с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях задействованы до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6 400 военнослужащих. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября.