Рогозин объяснил решение «Роскосмоса» отложить создание лунной ракеты

Сверхтяжелая ракета для полетов на Луну в прежнем облике создаваться не будет, средства направлены на создание метановых технологий. Об этом сообщил в ходе беседы с журналистами глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в среду, 15 сентября.

О том, что в России остановлены работы по проектированию сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, ранее в этот день рассказал гендиректор самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов. По его словам, работы могут возобновить, если «Роскосмос» примет соответствующее решение.

«Деньги, которые мы планировали бросить на сверхтяж, мы сейчас бросаем на разработку в КБ Химавтоматики двигателей на метане, потому что метановый двигатель даст нам возможность использовать многократно двигатели ракеты сверхтяжелого класса», — отметил Рогозин.

По его словам, в противном случае это будет одноразовый полет вокруг Луны, но если уж и создать эту систему, то она должна быть многоразовой.

«Поэтому мы лучше сделаем чуть позже, но зато мы сделаем так, что это будет стимулом развития композиционных материалов в «Роскосмосе», и систем, и сплавов, и новых двигателей», — сказал глава госкорпорации.

Вместе с тем он добавил, что лучше время и средства будут потрачены, но зато будет создано то, что «двинет отрасль вперед».

Ранее, 20 августа, «Роскосмос» перенес запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный с октября 2021 года на май 2022 года для дополнительной отработки приборов космического аппарата.

Как рассказали в пресс-службе, проект открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также в перспективе строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение спутника Земли, в том числе при сотрудничестве с Китайской национальной космической администрацией в рамках масштабного проекта по созданию Международной научной лунной станции.

До этого, 22 мая, исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко рассказал, что для реализации лунной программы со сверхтяжелой ракетой «Енисей» потребуется около 1,7 трлн рублей, при этом 900 млрд пойдут на создание полезной нагрузки и самих пилотируемых средств.

При этом 28 апреля сообщалось, что «Роскосмос» заказал разработку космического аппарата нового поколения «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне. Срок по предварительным работам — 15 ноября 2022 года.

Первый испытательный полет российского космического корабля «Орел», предназначенного для совершения полетов к Луне, запланирован на 15 декабря 2023 года.