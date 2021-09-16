Корпуса двух первых атомных МПЭБ будут построены в Китае

Газета "Коммерсантъ" в материале Полины Смертиной "АЭС отчаливают в Китай. Местная верфь построит два корпуса для плавучих станций "Росатома" сообщает, что, как и ожидалось, "Росатом" проводил конкурс на строительство первых двух корпусов плавучих АЭС для снабжения Баимского ГОКа только среди азиатских верфей. Победителем признана китайская верфь в Наньтуне, которая предложила самую низкую цену в $226 млн. Оба корпуса должны быть доставлены в Россию до февраля 2024 года. По данным "Ъ", ключевое оборудование - реакторы и турбины - будет установлено на корпуса уже в России на Балтийском заводе. Контракт на строительство корпусов решили отдать в Китай, чтобы не сорвать сроки и не увеличить цену всего проекта, считают аналитики.

Панорама судостроительной верфи Wison (Nantong) Heavy Industry Co. Ltd. в Наньтуне (КНР), входящей в состав китайской группы Wison Group (с) Wison Group

"Атомэнергомаш" (АЭМ, входит в "Росатом") подвел итоги конкурса на строительство двух первых корпусов для модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБ), предназначенных для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке. Победителем признана китайская верфь Wison (Nantong) Heavy Industry Co. Ltd. Стоимость контракта - $225,8 млн, что примерно на 30% ниже начальной максимальной цены аукциона ($325,12 млн, или 24,11 млрд руб.).

По соглашению, китайская верфь должна поставить первый корпус с жилой надстройкой до 2 октября 2023 года, а второй - до 2 февраля 2024 года. Аванс в размере 15% от суммы будет оплачен в конце текущего года. "Ъ" направил запрос в АЭМ.

Баимский ГОК (принадлежит казахстанской KAZ Minerals) на Чукотке планируется запустить в 2027 году. Ресурсы месторождения - 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота. Частные инвестиции оцениваются в 519 млрд руб. Для энергоснабжения ГОКа "Росатом" построит четыре ПЭБа на реакторах РИТМ-200 на мысе Наглёйнгын. С мыса до ГОКа, по данным "Ъ", будут построены две ЛЭП 330 кВ. Мощность каждого ПЭБа - около 100 МВт. Цена электроэнергии с ПЭБов для ГОКа составит 6,45 руб. за 1 кВт•ч (в ценах 2020 года). Ежегодно тариф будет индексироваться по инфляции.

Как и ожидал "Ъ", конкурс на строительство первых двух корпусов проводился только среди азиатских верфей (см. "Ъ" от 5 августа). Комиссия отклонила заявку от южнокорейского завода Khan Pi (на $323,6 млн) и китайской Quovis Sichuan Honghua Petroleum Co Ltd (на $248 млн). Причем верфь Wison (Nantong) Heavy Industry изначально заявляла цену контракта в $237 млн. Однако "по результатам преддоговорных переговоров достигнута цена в $225,8 млн", говорится в протоколе закупки.

Согласно технической документации, водоизмещение одного судна составит около 19,1 тыс. тонн. Для сравнения: водоизмещение первого и уже работающего плавучего энергоблока ПАТЭС "Академик Ломоносов" мощностью 70 МВт - около 21,6 тыс. тонн.

Первые два ПЭБа должны начать поставку электроэнергии на ГОК в январе 2027 года. Общая стоимость строительства ПЭБов - более 140 млрд руб. (без НДС в ценах 2020 года). Строительство корпусов пришлось отдать за рубеж, чтобы успеть поставить первые ПЭБы на Чукотку в срок, говорил в интервью "Ъ" заместитель гендиректора "Росатома" Вячеслав Рукша (см. интервью от 5 августа). Балтзавод, который в России традиционно занимается строительством гражданских судов с атомной энергоустановкой, "объективно загружен строительством четырех ледоколов (атомных ЛК-60.- "Ъ"), и нет возможности расширять трудовые ресурсы", объяснял он.

Ключевое оборудование (реакторы и турбины), по данным "Ъ", будут устанавливаться на ПЭБы уже в России на Балтзаводе. Кроме того, третий и четвертый корпуса будут строиться также на Балтзаводе.

Судя по последним крупным судостроительным тендерам, в РФ нет возможности строить ответственные судостроительные проекты за разумные деньги в разумные сроки, говорит Надежда Малышева из PortNews. Основание для платформы не несет в себе секретных технологических решений, отмечает она, отвечая на вопрос о возможности копирования российских технологий ПЭБов. "Китайские коллеги получат информацию о будущих силовых нагрузках на данное изделие. Но не думаю, что это позволит вычислить российские ноу-хау",- считает Надежда Малышева. К тому же, отмечает она, такие контракты "обычно проверяют соответствующие госорганы".