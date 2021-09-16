Глава "Росвоенипотеки": право на ипотеку реализовали 300 тысяч российских военных

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Триста тысяч российских военнослужащих за 17 лет реализовали свое право на военную ипотеку, сообщил журналистам начальник "Росвоенипотеки" Константин Ярославцев.

"Накопительно-ипотечная система за 17 лет своего существования доказала, что является эффективным инструментом в решении жилищного вопроса военнослужащих. На сегодняшний день свое право на обеспечение жилыми помещениями реализовали 300 тысяч военнослужащих, из них 272 тысячи приобрели жилье и 28 тысяч получили накопления по окончанию военной службы", - сказал Ярославцев.

Сегодня на Камчатке был вручен договор целевого жилищного займа в рамках военной ипотеки старшему матросу Тихоокеанского флота Александре Критской, она стала 300-тысячным военным, реализовавшим свое право на военную ипотеку. Начальник "Росвоенипотеки" лично вручил ей договор целевого займа, а также передал поздравления от замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих начала функционировать в 2005 году, закон был принят в 2004-м. По этой программе государство ежегодно выделяет из бюджета на каждого участника определенную сумму, которая отражается на именном накопительном счете военнослужащего до возникновения у него права и намерения воспользоваться данными средствами для приобретения жилья.