Испытания системы управления для новой ракеты "Союз-5" начнутся в 2023 году

Екатеринбург. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Испытания систем управления новой ракеты-носителя "Союз-5" начнутся одновременно с летными испытаниями самой ракеты, которые запланированы на декабрь 2023 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

"Реальные летные испытания всех систем управления, которые стоят на "Союз-5", начнутся, когда начнутся летные испытания самой ракеты. Это декабрь 2023 года", - сказал Рогозин в среду журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Мы надеемся, что до конца сентября будет подписан контракт между нашим центром эксплуатации наземно-космической инфраструктуры и казахстанской строительной компанией, начнется модернизация стартового комплекса, каждый день созваниваюсь с директорами, чтобы завершить все эти предконтрактные процедуры. Это будет, собственно, стартовый комплекс для "Союза-5", - сказал Рогозин.

В апреле гендиректор "НПО Автоматики" Андрей Мисюра сообщил, что испытания системы управления для новой ракеты-носителя "Союз-5" начнутся в 2021 году.