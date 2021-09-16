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Интерфакс-АВН

Испытания системы управления для новой ракеты "Союз-5" начнутся в 2023 году

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Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Источник изображения: https://ria.ru/20190904/1558318979.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Екатеринбург. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Испытания систем управления новой ракеты-носителя "Союз-5" начнутся одновременно с летными испытаниями самой ракеты, которые запланированы на декабрь 2023 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

"Реальные летные испытания всех систем управления, которые стоят на "Союз-5", начнутся, когда начнутся летные испытания самой ракеты. Это декабрь 2023 года", - сказал Рогозин в среду журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Мы надеемся, что до конца сентября будет подписан контракт между нашим центром эксплуатации наземно-космической инфраструктуры и казахстанской строительной компанией, начнется модернизация стартового комплекса, каждый день созваниваюсь с директорами, чтобы завершить все эти предконтрактные процедуры. Это будет, собственно, стартовый комплекс для "Союза-5", - сказал Рогозин.

В апреле гендиректор "НПО Автоматики" Андрей Мисюра сообщил, что испытания системы управления для новой ракеты-носителя "Союз-5" начнутся в 2021 году.

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Страны
Казахстан
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-5 РН
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