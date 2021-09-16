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Интерфакс-АВН

СБ РФ обсуждает вопросы участия в международных организациях в контексте событий в Афганистане

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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ. 30 мая 2017. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ. 30 мая 2017. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Ново-Огарево. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить участие России в международных организациях и вопросы в сфере безопасности с учетом событий в Афганистане.

"Мы обсудим сегодня наше участие в работе некоторых международных организаций, которые, безусловно, представляют для нас особый интерес, имея в виду, что это связано с ключевыми направлениями нашей внешней политики и решением вопросов в сфере безопасности, особенно в свете текущих событий на востоке, в частности, конечно, в Афганистане", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Персоны
Путин Владимир
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