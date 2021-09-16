СБ РФ обсуждает вопросы участия в международных организациях в контексте событий в Афганистане

Ново-Огарево. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить участие России в международных организациях и вопросы в сфере безопасности с учетом событий в Афганистане.

"Мы обсудим сегодня наше участие в работе некоторых международных организаций, которые, безусловно, представляют для нас особый интерес, имея в виду, что это связано с ключевыми направлениями нашей внешней политики и решением вопросов в сфере безопасности, особенно в свете текущих событий на востоке, в частности, конечно, в Афганистане", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.