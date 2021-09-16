Северный флот сообщил о начале возвращения войск после крупных маневров в Арктике

Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Северный флот России в среду приступил к возвращению войск с маневров в арктической зоне, в которых участвовало около 8 тыс. военных, около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов.

"Сегодня силы и войска Северного флота, действующие в Арктике в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, приступили к этапу свёртывания", - сообщила пресс-служба Северного флота РФ.

"Личный состав сил и войск флота, участвовавший в учении арктической экспедиционной группировки, своими практическими действиями уверенно доказал готовность решать задачи по обороне арктических территорий России, обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктике", - сказал командующий Северным флотом Александр Моисеев, подводя предварительные итоги маневров.

По данным пресс-службы флота, практические действия в ходе учений прошли на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа, а также в Красноярском крае в районе порта Дудинка на реке Енисей.

"К учению привлекалось до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, около 120 летательных аппаратов и до 50 боевых кораблей и судов обеспечения", - сообщил Северный флот.

Ранее в среду пресс-служба флота сообщила, что США, Британия, Норвегия и Финляндия направили корабли и самолёты для слежения за учениями РФ в Арктике.