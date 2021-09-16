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ЦАМТО

ВВС Нигерии получили новый вертолет AW-189 VIP

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AW189
Прототип двухдвигательного вертолета 8-тонного класса AW189. Источник: defense-aerospace.com.

ЦАМТО, 15 сентября. Итальянская компания Leonardo Helicopters поставила первый из двух вертолетов AW-189 версии VIP, заказанных для Президентского воздушного флота ВВС Нигерии.

Как сообщает Defenceweb.co.za, фото первого вертолета, прибывшего в аэропорт Абуджи (Нигерия), появилось в Twitter 10 сентября. Согласно данным Flightradar24, вертолет с р.н. 5N-FG2 выполнил перелет из Аккры (Гана) в Котону (Бенин) 9 сентября, после чего вылетел в Абуджу.

Поставленный AW-189 окрашен в цвета президентского воздушного флота ВВС Нигерии. Летные испытания этой машины начались весной 2021 года. Второй AW-189, который, как ожидается, будет доставлен в ближайшее время, также был замечен окрашенным в цвета президентского воздушного флота во время недавних летных испытаний в Италии.

В настоящее время Президентский воздушный флот ВВС Нигерии базируется в международном аэропорту им. Ннамди Азикиве в Абудже. В его состав входят два вертолета AW-139 группы Leonardo, а также самолеты Cessna 550, Falcon 900, Boeing 737-700, два Falcon 7X и Gulfstream G550.

Следует отметить, что недавно ВВС Нигерии приняли на вооружение шесть из 12 заказанных легких боевых самолетов A-29 "Супер Тукано". Вскоре ВВС должны получить дополнительную технику, включая беспилотные летательные аппараты (БЛА) из Китая.

По информации нигерийских СМИ, правительство Нигерии также одобрило приобретение у группы Leonardo 24 многоцелевых боевых самолетов M-346 для ВВС страны, что позволит приступить к замене состоящих на вооружении самолетов "Альфа Джет".

Как сообщил в августе ресурс Humanglemedia.com, во время демонстрации 26 августа документального фильма о расширении парка ВВС страны при нынешнем правительстве Нигерии директор по делам Военно-воздушных сил в Министерстве обороны Ашибел П.Утсу заявил, что власти уже заключили контракт на поставку первых 12 самолетов М-346.

Обучение пилотов ВВС Нигерии проходит как за рубежом, так и в национальных учебных центрах. На прошлой неделе состоялся выпуск 20 операторов БЛА и пяти пилотов самолетов/вертолетов.

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