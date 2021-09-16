Минобороны потребовало взыскать в арбитражном суде с холдинга "Сухой" 343 миллиона рублей

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 343 миллионов рублей с ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 14 сентября, основания исковых требований на данный момент не сообщаются, к рассмотрению иск пока не принят.

"Сухой" – крупный российский авиационный холдинг, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Выпускает многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34. ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.