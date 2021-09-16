Войти
РИА Новости

Минобороны потребовало взыскать в арбитражном суде с холдинга "Сухой" 343 миллиона рублей

146
0
0
Арбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Волков

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 343 миллионов рублей с ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 14 сентября, основания исковых требований на данный момент не сообщаются, к рассмотрению иск пока не принят.

"Сухой" – крупный российский авиационный холдинг, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Выпускает многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34. ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
17.07.2020
В ОАК обещают сохранить бренды и автономию конструкторских школ "МиГ" и "Сухого"
03.02.2020
Истребитель пятого поколения Су-57 похож на легенду
31.01.2020
"Сухой" назначит нового гендиректора
08.09.2016
Компания «Сухой» представляет учебный компьютерный класс самолета Су-35 на форуме «Армия-2016»
16.01.2013
По самолетам планы грандиозные
04.02.2010
С почином, "Су"дарь!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 00:10
  • 54
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 21:20
  • 65
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 19:37
  • 1
Истребители ЦВО выполнили боевые пуски ракет по мишеням в стратосфере
  • 15.09 18:34
  • 19
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 15.09 14:53
  • 273
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 14:52
  • 30
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 14:31
  • 7
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год