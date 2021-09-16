The National Interest (США): российский танк Т-90 пройдет серьезную модернизацию

Новый танк Т-90М не только пополнит арсенал российских танков, но и станет привлекательной моделью для экспорта, считает автор. Это последняя модификация российского танка Т-90 третьего поколения, которая в ходе модернизации получит дополнительный набор оптоэлектронных элементов и много других усовершенствований.

Российская военная и оборонная промышленность имеет большие виды на свою "рабочую лошадку" - основной боевой танк (ОБТ) Т-90.

Источник в российском ВПК сообщил государственному информационному агентству ТАСС, что ОБТ Т-90М "Прорыв" в ходе модернизации получит дополнительный набор оптоэлектронных элементов. "На международном форуме "Армия-2021" на статичной площадке Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ впервые демонстрировался боевой танк Т-90М "Прорыв" с дополнительным комплектом оптико-электронной системы. Это был один из первых образцов, который в ближайшее время впервые пройдет апробацию в ходе военных учений", - сообщил источник.

Первая партия танков Т-90М поступила в Гвардейскую танковую армию Западного военного округа в апреле 2020 года. Эти более ранние модели, по всей видимости, были еще без новой оптико-электронной системы. Источник отметил, что Минобороны России оценит новую модель и примет окончательное решение о закупке по завершении государственных испытаний. Характер предлагаемых модернизаций Т-90 остается неясным. Предыдущие версии Т-90 оснащались оптико-электронной системой активной защиты "Штора-1", однако что конкретно улучшено в новой модели, пока не ясно.

Т-90М - последняя модификация российского танка Т-90 третьего поколения, который поступил на вооружение в 1993 году. Версия "М" отличается модернизированной конструкцией башни с системой управления огнем "Калина", дальнейшими улучшениями брони, новейшей версией популярной советской/российской 125-мм гладкоствольной пушки 2А46М, а также получила новейшую версию российской реактивной брони "Реликт" поверх системы встроенной динамической защиты "Контакт" предыдущих моделей. При этом отмечается, что полная доработка пакета модернизации Т-90М еще не завершена и дополнения все еще рассматриваются.

По разным оценкам, на вооружении в Сухопутных войсках России находятся 20 Т-90М, то есть на данном этапе они - скорее временный заместитель, чем жизнеспособная боевая сила. При этом оригинальный Т-90 обратно совместим с модификацией Т-90М, и российские военные планируют модернизировать большую часть своего существующего парка танков Т-90 и Т-90А до стандарта "М" к середине 2020-х. Работа по модернизации Т-90М происходит на фоне более масштабного проекта по закупке танков: ОБТ Т-14 Армата следующего поколения, чье серийное производство ожидается примерно в 2022 году.

Рособоронэкспорт, главное государственное агентство по экспорту вооружений, объявил в конце августа, что в разработке находится легкая версия Т-90, добавив, что этот танк заточен специально под экспортные рынки. "Рособоронэкспорт рассчитывает на производство более легкой версии этого танка [Т-90], адаптированной к требованиям некоторых зарубежных заказчиков. Это значительно повысит его экспортную привлекательность", - отметили в агентстве. Более легкий вариант Т-90 сможет соперничать на международных экспортных рынках с новым китайским легким танком VT5. Он представляется привлекательным вариантом для импортеров, ищущих более мобильную альтернативу крайне успешному экспортному варианту Т-90С и его более поздним модификациям.

Всего в Вооруженных силах России несут службу около 350 танков Т-90/Т-90А, и еще несколько сотен единиц законсервированы.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)