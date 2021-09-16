Пресс-секретарь президента Песков: российских военнослужащих на территории Мали нет

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российских военнослужащих на территории Мали нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких представителей российских вооруженных сил там нет, и никаких переговоров официальных не ведется. Из этого мы исходим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли у Кремля информация о ведении переговоров между властями Мали и ЧВК "Вагнера".

На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время своего визита в Россию вопрос об оказании военной помощи Песков ответил, что Россия поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, в том числе африканского континента.

"Но никаких - еще раз повторяю - там российских военных нет", - подчеркнул он.