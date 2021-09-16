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Lenta.ru

Рогозин выругался в Facebook

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил не реагировать смайликами и мемами на его посты, связанные с деятельностью корпорации. Такой комментарий Рогозин оставил к своему посту в Facebook.

Он пояснил, что госкорпорация одобряет новые технологии, но «не любит нафталиновых "друзей"». Рогозин отметил, что «Роскосмос» — «очень консервативная, реакционная и петроградская отрасль» (орфография оригинала сохранена).

«Друзья, большая просьба: не ставьте мне мулаковатые мемы и идиотские смайлики. Мне 57 лет, я советский человек, трижды дед. Если хотите что-то сказать, напишите, но не надо этих уе.. ных фбшных рисунков мне в ленту», — выругался глава «Роскосмоса».

Рогозин добавил, что с теми, кто продолжит «злоупотреблять» подобными реакциями в соцсети, он будет прощаться «с резью на сердце». «Нет таких правил общения, чтобы ставить мне малахольные рожицы в ответ на серьезные сообщения», — заключил он.

Ранее Рогозин пригласил на чай основателя SpaceX Илона Маска. Тот поблагодарил генерального директора «Роскосмоса» за приглашение в гости в Россию и поинтересовался, какой чай предпочитает пить Рогозин.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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