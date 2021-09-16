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Украинские самолеты лишат российских комплектующих до конца года

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Источник изображения: Фото: Апостроф TV

Украинское государственное предприятие (ГП) «Антонов» планирует завершить импортозамещение самолета Ан-178 до конца года. К этому моменту самолеты лишатся комплектующих российского производства. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на интервью с заместителем генерального директора ГП Александром Витушко.

Представитель ГП «Антонов» отметил, что испытательные полеты опытного образца обновленного самолета Ан-178-100Р начнутся до конца 2021 года. Большая часть работы с механическими системами завершена. Этот этап постройки планируют завершить до конца сентября.

После этого конструкторы начнут монтаж радиоэлектронного оборудования. Витушко подчеркнул, что самолет получит оборудование, которое на предприятии раньше не использовали. Поэтому работы завершат не раньше ноября. После этого самолету предстоит совершить около 600 полетов в рамках летных испытаний.

Издание подчеркивает, что опытный образец Ан-178 уже совершил 200 полетов с использованием российских комплектующих. Более того, фюзеляж самолета, который торжественно выкатили в мае, вмещал российскую авионику.

Ранее ГП «Антонов» упрекнули в отказе от закупок российских комплектующих через посредников, выбранных компанией «Укроборонпром». Речь идет о комплектующих для самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178, которые покупали через компанию Boeing Distribution.

Транспортный самолет Ан-178 разработан на базе пассажирского самолета Ан-148. Новая модель получила аналогичную авионику и двигатели. В 2015 году Ан-178 совершил первый полет.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-148
Ан-158
Ан-178
Компании
Boeing
Антонов ГП
Укроборонпром
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