Британцы вкладываются в энергетическое оружие

Великобритания включается в гонку боевых лазеров и «микроволновок». Вчера, 14 сентября, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Великобритании заказало компаниям Thales и Raytheon разработку энергетического оружия.

Боевые лазеры планируется разработать для размещения на кораблях и бронеавтомобилях, тогда как микроволновый излучатель будет базироваться на базе военного грузовика. Консорциум компаний BAE Systems, Chess Dynamics, Vision4CE и IPG во главе с Thales, разработает демонстратор лазерного оружия для фрегата Type 23.

Мобильная лазерная установка Raytheon Project Swinton Источник изображения: defensenews.com

Также Thales, но уже с компаниями QinetiQ, Teledyne e2v и Horiba Mira, разработает «боевую микроволновку» на базе грузовика MAN SV. В то же время консорциум, состоящий из Frazier Nash Consultancy, NP Aerospace и LumOptica, под руководством Raytheon Technologies создаст высокомобильную лазерную систему на базе бронемашины Wolfhound.

Компании суммарно получили около $100 млн и должны представить прототипы боевых систем уже в 2023 году. В Минобороны Великобритании рассчитывают, что в ближайшие десять лет энергетическое оружие станет серийным и будет активно использоваться вооружёнными силами.