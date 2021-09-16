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WarSpot

Британцы вкладываются в энергетическое оружие

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Великобритания включается в гонку боевых лазеров и «микроволновок». Вчера, 14 сентября, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Великобритании заказало компаниям Thales и Raytheon разработку энергетического оружия.

Боевые лазеры планируется разработать для размещения на кораблях и бронеавтомобилях, тогда как микроволновый излучатель будет базироваться на базе военного грузовика. Консорциум компаний BAE Systems, Chess Dynamics, Vision4CE и IPG во главе с Thales, разработает демонстратор лазерного оружия для фрегата Type 23.

Мобильная лазерная установка Raytheon Project Swinton

Источник изображения: defensenews.com

Также Thales, но уже с компаниями QinetiQ, Teledyne e2v и Horiba Mira, разработает «боевую микроволновку» на базе грузовика MAN SV. В то же время консорциум, состоящий из Frazier Nash Consultancy, NP Aerospace и LumOptica, под руководством Raytheon Technologies создаст высокомобильную лазерную систему на базе бронемашины Wolfhound.

Компании суммарно получили около $100 млн и должны представить прототипы боевых систем уже в 2023 году. В Минобороны Великобритании рассчитывают, что в ближайшие десять лет энергетическое оружие станет серийным и будет активно использоваться вооружёнными силами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
MAN
QinetiQ
Raytheon
Thales
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