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Российская газета

В ОДКБ будет создан новый орган по борьбе с биоугрозами

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ОДКБ
ОДКБ.
Источник изображения: www.belvpo.com

Секретари совбезов ОДКБ согласовали создание Координационного совета по вопросам биологической безопасности. Это решение было принято в среду в Душанбе секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ в Душанбе. В заседании принял участие секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, создаваемый Координационный совет займется анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах-членах ОДКБ. В частности, он будет заниматься разработкой предложений о совместных практических мерах по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов.

Кроме того, совет займется работой по совершенствованию правовой базы в рамках ОДКБ и координацией между уполномоченными органами и учреждениями, которые работают в сфере биологической безопасности.


Иван Егоров

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Страны
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Патрушев Николай
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