Раскрыты характеристики новых немецких и норвежских подлодок

Germany's new #submarine, the Type-212-CD, is a radical design. The angled shape reduces its sonar signature, like a stealth aircraft. Article starts to explain why...

Oh, and it is massively bigger than the current Type-212Ahttps://t.co/90aGOhUPIU — H I Sutton (@CovertShores) September 15, 2021

Немецкие перспективные дизель-электрические подлодки класса "Тип-212CD" будут значительно отличаться от субмарин класса "Тип-212A", стоящих на вооружении сейчас. Подробностями проекта поделились в компании-разработчике ThyssenKrupp Marine Systems.

Как сообщает Naval News, новые подлодки существенно превосходят экземпляры предыдущего класса по габаритам. Водоизмещение выросло с 1524 тонн до 2500. Длина корпуса увеличилась почти на треть - с 57,2 метра до 73 метров, а ширина - на 40 процентов, с 6,8 метра до 10.

Больший внешний корпус новой подлодки даст снижение сигнатуры гидролокатора. Сама форма корпуса позволит лодке быть менее уязвимой для активного сонара. По мнению автора публикации, военного эксперта Саттона, "Тип-212CD" сможет нести больше вооружения и будет отличаться повышенным запасом подводного хода благодаря второму дизельному генератору. Как и их предшественники, новые подлодки получат воздухонезависимые энергетические установки.

Субмарины класса "Тип-212CD" - это совместный проект Германии и Норвегии. Первая построит две подлодки, вторая - четыре. Норвежский военно-морской флот получит первую в 2029 году. Немцам субмарина достанется в 2032 году.

Майя Бирюкова