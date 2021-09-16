Ракетные крейсеры Северного флота отработали уничтожение десанта в Баренцевом море

Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Пётр Великий" и ракетный крейсер (РКР) "Маршал Устинов" отработали уничтожение десантного отряда условного противника в ходе учений в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) в среду.

"В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации корабельная ударная группа Северного флота в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и ракетного крейсера "Маршал Устинов" отработала уничтожение морского десантного отряда условного противника в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые расчёты крейсеров выполнили стрельбы по морской мишенной позиции своими главными ракетными комплексами "Гранит" (ТАРКР "Пётр Великий") и "Вулкан" (РКР "Маршал Устинов"). По данным объективного контроля, цель, имитирующая морской десантный отряд условного противника, была успешно поражена.

"Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации силами Кольской флотилии разнородных сил", - сообщили в штабе флота.

По данным флота, ракетная стрельба стала завершающим эпизодом учения крейсеров Северного флота в Баренцевом море. После её выполнения силы флота, действующие в море, приступили к свёртыванию и направились в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

Северный флот России 9 сентября заявил о начале крупных маневров в Арктике. В них задействовано около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов, порядка 8 тыс. военнослужащих. Практические действия сил Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа, сообщала пресс-служба Северного флота.