Войти
Российская газета

Совбез РФ: Таджикско-афганская граница будет укреплена

138
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Душанбе прошло совместное заседание совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. С российской стороны в нем приняли участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, а также министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров.

Участники обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, а также текущую деятельность и дальнейшие планы Организации договора о коллективной безопасности. Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, отдельное внимание было уделено ситуации вокруг Афганистана и реагированию на вызовы безопасности, вызванные возможным обострением террористической угрозы. В частности, запланированы мероприятия по укреплению таджикско-афганской границы и проведение специальных командно-штабных военных учений. Также на южных рубежах ОДКБ будет проведена специальная антинаркотическая операция "Канал" и межгосударственная операция по противодействию нелегальной миграции "Нелегал".

Участники заседания договорились и об усилении взаимодействия по линии спецслужб по выявлению и нейтрализации экстремистских и террористических ячеек. Они также обсудили механизмы взаимодействия по противодействию подрывной пропаганде террористических организаций в киберпространстве. Кроме того, было предложено усилить взаимодействие по афганской проблематике между ОДКБ и ШОС.


Иван Егоров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
Патрушев Николай
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Кибербезопасность
ШОС
Похожие новости
10.09.2021
The National Interest (США): прагматичные отношения России с талибами* — это не так уж плохо
28.06.2021
России придется развязывать «афганский узел»
28.12.2020
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел брифинг для иностранных военных атташе
27.04.2017
Российские военные обсудили влияние действий Запада на мировую безопасность
28.04.2016
Московская конференция по безопасности: терроризм, ситуация в Сирии, отношения РФ - НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 00:10
  • 54
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 21:20
  • 65
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 19:37
  • 1
Истребители ЦВО выполнили боевые пуски ракет по мишеням в стратосфере
  • 15.09 18:34
  • 19
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 15.09 14:53
  • 273
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 14:52
  • 30
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 14:31
  • 7
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год