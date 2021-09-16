В России созданы взрывные генераторы нового поколения

Специалисты 12-го ЦНИИ Минобороны создали принципиально новые взрывные схемы для создания внешнего импульсного воздействия на различные конструкции.

В проекте использован эффект близкого действия взрыва, создана система мягкого импульсного воздействия на малопрочные материалы.

- В результате разработан генератор ударных волн с управляемым инициированием по секторной и ленточной схемам. Хитрость секторной схемы в том, что формируется она из тонкого листового взрывчатого вещества, разбитого на сектора с зазорами между ними. При одновременном многоточечном инициировании заряда на поверхности конструкции создаются независимые друг от друга детонационные волны. Это значит, что можно нагружать элементы конструкции разными по величине импульсами давления, - рассказал "Красной звезде" ведущий научный сотрудник ЦНИИ Александр Чепрунов.

Взрывные генераторы применяются при испытаниях различных гражданских и военных объектов. Тесты на внешний механический импульс обязательны при разработке многих типов летательных аппаратов. Также микровзрывы используются для создания защитных покрытий.

Разработка российских военных получила специальный приз "Лучшее изобретение в интересах аэрокосмической отрасли" на международном салоне инновационных технологий "Архимед".

Антон Валагин