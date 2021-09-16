США готовы одобрить поставку Вьетнаму третьего патрульного катера класса "Гамильтон"

ЦАМТО, 15 сентября. Как заявила в ходе недавнего визита в Ханой вице-президент США Камала Харрис, администрация Д.Байдена одобрила запрос Береговой охраны Вьетнама на передачу третьего патрульного катера класса "Гамильтон".

Как сообщает Jane's Navy International, в настоящее время на вооружении Береговой охраны Вьетнама имеется два катера класса "Гамильтон", поставленных из состава Береговой охраны США. Первый катер, получивший обозначение CSB-8020, был передан Вьетнаму в мае 2017 года, а второй, CSB-8021, прибыл в страну в июле 2021 года.

Оба катера переданы в рамках "Закона об оказании помощи иностранным государствам 1961 года" (Foreign Assistance Act), который позволяет передавать избыточные вооружения в качестве гранта дружественным иностранным государствам.

Как заявила К.Харрис, "Вьетнам недавно направил запрос о поставке третьего катера из состава Береговой охраны США, и администрация решительно поддержала эту просьбу, поскольку мы стремимся помочь Вьетнаму в развитии возможностей по обеспечению безопасности на море".

Вице-президент также заявила, что США намерены поддерживать сотрудничество в области безопасности, а "ВМС США будут сохранять значительное присутствие в Южно-Китайском море для противодействия притязаниям Пекина на ряд островных территорий".

Запрос Вьетнама на поставку третьего катера еще потребует одобрения Конгресса США, но, учитывая нынешнюю позицию Вашингтона в отношении Китая, оно, без сомнения, будет получено.

К.Харрис посетила Вьетнам в рамках своего первого с момента вступления в должность визита в Юго-Восточную Азию. Турне рассматривается как часть усилий администрации Д.Байдена убедить "дружественные" страны региона в том, что Вашингтон по-прежнему привержен обеспечению безопасности и свободы судоходства, в первую очередь, в Южно-Китайском море.

Как сообщал ЦАМТО, церемония передачи Береговой охране Вьетнама первого выведенного из состава Береговой охраны США катера (WHEC-722) "Моргентау" состоялась 25 мая 2017 года. Стоимость передачи катера составила около 24 млн. долл. Сделка стала возможной после полной отмены США эмбарго на поставку летальных вооружений СРВ в 2016 году.

В 2019 году Вьетнам представил запрос на поставку еще одного корабля серии. О согласии на передачу катера в рамках состоявшегося 19-21 ноября 2019 года визита во Вьетнам объявил возглавлявший на тот момент военное ведомство США Марк Эспер. Стоимость работ по его передаче превысила 27 млн. долл. Переданный катер покинул Сиэтл (шт.Вашингтон) 1 июня 2021 года и прибыл во Вьетнам 23 июля.