Президент Беларуси ознакомился с современными и перспективными образцами ВВСТ в ходе одного из этапов ССУ "Запад-2021"

ЦАМТО, 15 сентября. Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко 12 сентября принял участие в активной фазе российско-белорусского стратегического учения "Запад-2021".

На общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" под Барановичами президент Беларуси Александр Лукашенко и замминистра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров наблюдали за практическим розыгрышем одного из основных этапов совместного стратегического учения двух стран.

Государственный военно-промышленный комитет принял активное участие в проходящем учении. На демонстрационной площадке Обуз-Лесновского полигона была подготовлена выставка вооружения и военной техники, которую после активной фазы учения посетил глава государства и ознакомился с некоторыми современными образцами вооружения и военной техники, поступившими на вооружение белорусской армии, а также с перспективными разработками, которые могут появиться в соединениях и воинских частях уже в самое ближайшее время.

Создание в Беларуси современных образцов вооружения и военной техники, а также глубокая модернизация уже имеющихся являются одним из главных факторов обеспечения обороноспособности страны.

В Вооруженных Силах идет активный процесс закупки новой техники и модернизация имеющейся. Данное направление заложено в План строительства и развития Вооруженных Сил как одно из приоритетных.

Причем акцент делается на собственные разработки. Государственный военно-промышленный комитет играет в этом процессе ключевую роль.

Руководитель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус доложил президенту Республики Беларусь о выполнении поручений главы государства, а также о ключевых направлениях создания вооружения и военной техники в интересах Вооруженных Сил и, в частности, о работах по разработке принципиально нового белорусского бронетранспортера (БТР V-2).

На демонстрационной площадке был представлен макетный образец БТР V-2 (8х8), разработанный в инициативном порядке одним из предприятий Госкомвоенпрома, с установленным новейшим дистанционно управляемым огневым модулем белорусской разработки АДУНОК-БМ-30, вооруженным автоматической пушкой калибра 30 мм.

БТР V-2 учитывает все новейшие требования, предъявляемые к современным боевым бронированным машинам. Он представляет собой универсальную платформу, на которую можно монтировать необитаемые боевые модули с различным вооружением. Кроме того, в машине заложен запас по грузоподъемности, что позволит в перспективе, по мере необходимости, оснащать БТР дополнительным оборудованием и вооружением.

Полноприводная бронированная боевая машина оборудована водометными движителями, обеспечивающими форсирование водных преград.

В настоящее время ведутся работы по согласованию с военным ведомством тактико-технического задания на проведение опытно-конструкторских работ по созданию опытного образца бронетранспортера.

Белорусская разработка получила высокую оценку Главнокомандующего. Глава государства также отметил белорусских ракетчиков, которые в очередной раз подтвердили свой профессионализм и характеристики вверенного оружия, с высокой точностью поразивших условные цели в ходе контрольных занятий с боевыми пусками из РСЗО "Полонез" (разработанного на предприятиях Госкомвоенпрома и поступившего на вооружение белорусской армии в 2017 году) на полигоне Сары-Шаган.

Среди продемонстрированных президенту Республики Беларусь образцов вооружения и военной техники – высокотехнологичные разработки предприятий ВПК, представленные в широком спектре направлений развития ВВСТ. Это системы огневого поражения, включая зенитные управляемые ракеты; системы и средства связи и передачи данных; роботизированные комплексы воздушного базирования в ударном варианте; радиолокационные комплексы обнаружения и сопровождения воздушных целей и средств радиоэлектронной борьбы, включая средства по эффективному противодействию беспилотным летательным аппаратам; средства подвижности, в том числе колесная легкобронированная техника различной комплектации; дистанционно управляемые боевые модули; оптико-электронные приборы и комплексы для бронетанковой техники, ствольной артиллерии стрелкового оружия и гранатометов (включая приборы наблюдения и целеуказания); средства технического сопровождения информационного обеспечения войск, модернизированные образцы состоящих на вооружении белорусской армии образцов реактивной артиллерии и зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны.

В ходе учения осуществляется практическое апробирование перспективных образцов вооружения и военной техники российского и белорусского производства, в том числе с элементами искусственного интеллекта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.