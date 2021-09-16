Приостановлена разработка сверхтяжелой ракеты

Россия приостановила разработку сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну, сообщил гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», - сказал он РИА Новости.

Баранов отметил, что работы прекращены на стадии технического проектирования, не исключено, что их могут возобновить после уточнения программы.

В декабре 2020 года стало известно, что проект сверхтяжёлой ракеты «Енисей» будет пересмотрен, вместо нынешних технологий используют новые решения — метан в качестве топлива.

В январе совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание ракеты.