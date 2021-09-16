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Военно-промышленный курьер

Военные получили поезда-спасатели

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны протестировало железнодорожные составы, которые смогут использоваться как при поддержке боевых операций, так и при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Они укомплектованы всем необходимым для проведения ремонтных работ автомобильной и бронированной техники, проживания специалистов и их обеспечения в труднодоступных местах. По словам экспертов, такие поезда-спасатели окажутся особенно востребованными в малонаселенной местности, в частности, в Сибири.

Железнодорожный поезд для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях был успешно испытан на стратегических учениях «Запад-2021», сообщили «Известиям» источники в оборонном ведомстве. 

Со следующего года такие составы начнут при необходимости направляться в зоны боевых действий либо в районы стихийных бедствий. Размещенное в вагонах оснащение позволяет проводить сложный ремонт самых разных боевых машин, заменять и настраивать их электронное и механическое оборудование.

В случае военного конфликта состав выполняет функции мобильного ремонтно-восстановительного пункта. В ходе учений в тылу с его помощью впервые развернули целый район комплексного восстановления вооружения и военной техники. 

Специалисты МТО в полевых условиях отрабатывали эвакуацию, ремонт, восстановление и передачу машин в боевые подразделения. К работам привлекались представители заводов-изготовителей. 

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