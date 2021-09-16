Очередную порцию спутников OneWeb вывел на орбиту «Роскосмос»

Все 34 британских космических аппарата системы связи OneWeb успешно выведены на целевую орбиту после запуска с космодрома Байконур с помощью российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат», сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Есть отделение всех 34 космических аппаратов», - сообщили в госкорпорации.

Ракета стартовала с космодрома Байконур в 21.07 мск.

В 21.16 ракета вывела связку разгонного блока «Фрегат» со спутниками на суборбитальную траекторию полета. Развоз спутников по орбите разгонным блоком «Фрегат» занял 3 часа 45 минут. Однако отделение последней группы спутников было вне зоны российских средств наблюдения, поэтому подтверждение о его успешности пришло с задержкой.

Данный старт стал 15-м пуском российских космических ракет в 2021 году. Всего, как ранее заявлял гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в этом году намечается 29 российских космических пусков.