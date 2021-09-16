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Российская газета

Дроны предложили использовать для спасения терпящих бедствие на море

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Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

В России предлагают использовать беспилотные летательные аппараты для поиска и спасения на море. Они могут доставлять к месту кораблекрушения дополнительные спасательные средства. Дроны быстрее выходят на маршрут и управляются с берега.

Об этом пишет газета "Красная звезда". И приводит примеры, когда из-за несвоевременной помощи погибли люди. Последний из них случился в конце прошлого года. В Баренцевом море в сильный шторм и мороз затонул рыболовецкий траулер "Онега", погибли 17 человек. У них были спасательные средства, но рыбаки не смогли ими воспользоваться, их смыло в море.

Поэтому, пишет газета, беспилотники могут взять на себя функцию спасателей. При подлете к месту крушения они передадут на пункт управления телевизионное изображение с места аварии, сбросят в заданную точку самоходный плавающий аппарат с плотом и аэростатом-радиоретранслятором.

Самоходный плавающий аппарат оснащен световым сигналом и громкоговорителем. Люди получат информацию и моральную поддержку. Сам же аэростат после приводнения наполняется газом и поднимается на высоту, которую регулирует трос, связывающий его с плавучим якорем. Используя радиоретранслятор и видеоустройство, он осуществляет дистанционное управление самоходным плавающим аппаратом и процессом спасения.

Кстати, способ доставки спасательного средства уже получил патент. Проект представили на XXIII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2020". Там он был награжден серебряной медалью и включен в базу данных Роспатента.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Компании
Роспатент
Проекты
БПЛА
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