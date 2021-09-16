Авиабазу США закрыли после аварии стратегического бомбардировщика B-2

Воздушное пространство и территория вокруг авиабазы Уайтмен в Миссури закрыты после аварийной посадки стратегического бомбардировщика B-2 Spirit.

Официальная информация об инциденте скупа. Экипаж выполнявшего тренировочный полет бомбардировщика доложил на землю об нештатной ситуации на борту и запросил аварийную посадку. Во время приземления самолет получил повреждения, сообщила пресс-служба ВВС США. Авария произошла 14 сентября в 12.30 по местному времени (20.30 мск). Пожара не было, пострадавших также нет, инцидент расследуется.

С момента инцидента воздушное пространство над авиабазой Уайтмен закрыто для полетов на высоте до 2500 метров в радиусе 10 километров. Также перекрыт наземный доступ к базе.

Большая часть конструкции B-2 засекречена, однако известно, что его планер изготовлен из материалов, способных стать чрезвычайно токсичными при повреждении. Так что специальные меры предосторожности имеют смысл, пишет The Drive.

Уайтмен - единственный в США аэродром, где базируются бомбардировщики B-2. Самолет этот крайне дорог и привередлив в обслуживании, необходимое наземное оборудование имеется лишь в Миссури и на авиабазе Гуам в Тихом океане.

B-2 - самый дорогой самолет в истории, стоимость одного бомбардировщика с учетом расходов на его разработку превышает 2,1 млрд долларов. Из 21 построенного самолета в строю 20. В 2008 году Spirit разбился сразу после взлета на Гуаме. Через два года там же еще один B-2 получил серьезные повреждения после пожара в моторном отсеке, но был восстановлен. Самолет находился в ремонте почти четыре года, стоимость работ превысила $105 млн.

Антон Валагин