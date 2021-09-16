Войти
Российская газета

Авиабазу США закрыли после аварии стратегического бомбардировщика B-2

148
0
0
Источник изображения: Federal Aviation Administration/Wikimedia.org

Воздушное пространство и территория вокруг авиабазы Уайтмен в Миссури закрыты после аварийной посадки стратегического бомбардировщика B-2 Spirit.

Официальная информация об инциденте скупа. Экипаж выполнявшего тренировочный полет бомбардировщика доложил на землю об нештатной ситуации на борту и запросил аварийную посадку. Во время приземления самолет получил повреждения, сообщила пресс-служба ВВС США. Авария произошла 14 сентября в 12.30 по местному времени (20.30 мск). Пожара не было, пострадавших также нет, инцидент расследуется.

С момента инцидента воздушное пространство над авиабазой Уайтмен закрыто для полетов на высоте до 2500 метров в радиусе 10 километров. Также перекрыт наземный доступ к базе.

Большая часть конструкции B-2 засекречена, однако известно, что его планер изготовлен из материалов, способных стать чрезвычайно токсичными при повреждении. Так что специальные меры предосторожности имеют смысл, пишет The Drive.

Уайтмен - единственный в США аэродром, где базируются бомбардировщики B-2. Самолет этот крайне дорог и привередлив в обслуживании, необходимое наземное оборудование имеется лишь в Миссури и на авиабазе Гуам в Тихом океане.

B-2 - самый дорогой самолет в истории, стоимость одного бомбардировщика с учетом расходов на его разработку превышает 2,1 млрд долларов. Из 21 построенного самолета в строю 20. В 2008 году Spirit разбился сразу после взлета на Гуаме. Через два года там же еще один B-2 получил серьезные повреждения после пожара в моторном отсеке, но был восстановлен. Самолет находился в ремонте почти четыре года, стоимость работ превысила $105 млн.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
Похожие новости
29.01.2021
Новый китайский самолет может оказаться копией Су-34
23.11.2018
Бомбардировщик В-2 ВВС США протестировали с новой ядерной бомбой
09.04.2018
Гроза "стелс"-целей и спутников: что известно о новой системе ПВО России С-500
11.09.2017
Триллион на триаду
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
06.09.2017
Пентагон готовится вновь вывести космоплан на орбиту с секретной миссией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 00:10
  • 54
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 21:20
  • 65
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 19:37
  • 1
Истребители ЦВО выполнили боевые пуски ракет по мишеням в стратосфере
  • 15.09 18:34
  • 19
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 15.09 14:53
  • 273
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 14:52
  • 30
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 14:31
  • 7
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год