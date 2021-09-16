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Интерфакс-АВН

Более 400 курсантов освоили подводное вождение бронированной техники на полигоне в Забайкалье

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Боевая машина пехоты БМП-3Ф
Боевая машина пехоты БМП-3Ф.
Источник изображения: Фото: Рособоронэкспорт

Благовещенск. 15 сентября. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Подводное вождение танков и боевых машин пехоты (БМП) освоили свыше 400 курсантов окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО) на полигоне "Песчанка" в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба округа.

"Экипажи Т-72Б преодолели искусственный водоем шириной около 100 метров с погружением на глубину до пяти метров. Механики-водители управляли боевыми машинами в условиях отсутствия видимости и визуальных ориентиров по специальным приборам - гирополукомпасам", - говорится в сообщении.

Под руководством командиров подразделений курсанты отработали эвакуацию личного состава и условно затонувшей техники. Для безопасности личного состава танки перед тренировками были проверены на герметичность.

Чтобы получить допуск к подводному вождению, танкисты на затопленном макете танка выполнили нормативы по использованию изолирующего противогаза для эвакуации из бронетехники при остановке двигателя.

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Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
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