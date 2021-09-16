Артиллеристы России и Белоруссии нанесли массированный огневой удар в Брестской области в ходе учений "Запад-2021", поражено свыше 200 целей

Полигон "Обуз-Лесновский" (Белоруссия). 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Ствольная артиллерия ВС РФ и Белоруссии уничтожила опорные пункты и критически-важные объекты условного противника на территории общевойскового полигона "Обуз-Лесновский" в ходе активной фазы совместного стратегического учения вооруженных сил двух стран "Запад-2021", сообщает в среду Минобороны РФ.

Согласно сообщению, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", самоходные пушки 2С5 "Гиацинт" совместно с реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган", а также "МСТА-С" совершили более 1000 залпов и поразили свыше 200 целей, которые имитировали условные командные пункты, пункты управления, живую силу противника.

В артиллерийском ударе учувствовали свыше 100 единиц вооружения и около 300 военнослужащих из двух стран.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

Всего в ССУ "Запад-2021" на территории Российской Федерации и Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6400 военнослужащих.