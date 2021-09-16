Премьер Японии назвал пуски ракет КНДР угрозой региональной безопасности

Запуск баллистических ракет с территории КНДР в сторону Японского моря угрожает региональной безопасности Японии. Об этом заявил журналистам на экстренно созванном брифинге в среду, 15 сентября, премьер-министр Ёсихидэ Суга.

«Это возмутительный поступок, который несет угрозу стабильности и безопасности нашей страны и региона», — цитирует его агентство Kyodo.

Суга подтвердил позицию японских властей, что запущенные ракеты были баллистическими. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Он также сообщил, что Токио выражает решительный протест и категорически осуждает пуски ракет КНДР.

Кроме того, премьер распорядился экстренно собрать в среду совет нацбезопасности.

По указанию Суга, профильные министерства и ведомства должны оперативно и точно информировать местное население обо всех подробностях, связанных с новыми ракетными пусками КНДР. Он также приказал удостовериться в безопасности всех судов и гражданских самолетов, находящихся в районе запуска.

Ранее в этот день Северная Корея осуществила два пуска ракет в сторону Японского моря. Предполагается, что обе ракеты баллистические. Интервал между пусками составил примерно пять минут: первую запустили в 12:38 (06:38 мск), вторую — в 12:43 (06:43 мск).

13 сентября Северная Корея сообщила об успешных испытаниях новых крылатых ракет большой дальности — аппаратов стратегического назначения. Разработка велась на протяжении двух лет.

Минобороны Японии сообщило об анализе сведений об испытаниях крылатых ракет. Также в Комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что разведка республики в сотрудничестве с коллегами из США проводит подробный анализ ситуации.

В свою очередь США также заявили, что следят за ситуацией с новым северокорейским оборудованием. Вашингтон указал, что действия Пхеньяна можно рассматривать как угрозу безопасности соседствующим с КНДР странам и мировому сообществу.