Эксперт спрогнозировал новый рекорд по числу людей на околоземной орбите

Рекорд по количеству людей, одновременно находившихся на околоземной орбите, может быть побит 16 сентября. Такое предположение высказал в среду, 15 сентября, известный историк космонавтики Александр Железняков.

Он напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в марте 1995 года.

«Когда на станции «Мир» находились одновременно два российских корабля с полными экипажами, то есть шесть человек, и летал американский шаттл с семью астронавтами, в сумме получалось 13 человек. Это был момент, когда на околоземной орбите находилось наибольшее число космонавтов», — цитирует «РИА Новости» историка.

Такое же количество людей одновременно летало на Международной космической станции (МКС) в июле 2009 года.

Сейчас на МКС работают семь космонавтов: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке. В то же время на китайской орбитальной станции «Тяньгун» находятся Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.

В ночь на 16 сентября из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) планируется пуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. На борту будут находиться четыре гражданина США — бизнесмен Джаред Исаакман, геолог Сиан Проктор, медицинский сотрудник Хейли Арсенокс, а также ветеран ВВС США и инженер по аэрокосмическим данным Кристофер Семброски.

Если запуск Falcon 9 состоится в срок, то в космосе будут одновременно находиться 14 человек. Таким образом будет побит рекорд по населенности околоземной орбиты, резюмировал Железняков.

Миссия Inspiration4, которая отправится в космос на ракете компании SpaceX, носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. Это первая гражданская миссия, поскольку на борту будут исключительно частные лица.