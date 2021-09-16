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Интерфакс-АВН

Военная делегация Казахстана во главе с министром обороны прибыла в Душанбе

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Казахстанские военнослужащие
Казахстанские военнослужащие во время учений "Боевое братство — 2017".
Источник изображения: © Нозим Каландаров/ТАСС

Нур-Султан. 15 сентября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Военная делегация Казахстана прибыла в Душанбе для участия в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщила пресс-служба казахстанского оборонного ведомства.

На предстоящих переговорах оборонное ведомство Казахстана представляет министр обороны генерал-лейтенант Мурат Бектанов, говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что "в ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы региональной безопасности".

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Казахстан
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ОДКБ
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