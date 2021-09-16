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Интерфакс-АВН

Подразделения ПВО на учениях в Алтайском крае отразили массированный авианалет условного противника

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ЗРК "Бук"
ЗРК "Бук".
Источник изображения: Минобороны РФ

Новосибирск. 15 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подразделения противовоздушной обороны общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированные в Алтайском крае, в ходе учения отразили массированный авиационный налет на военные объекты, сообщает пресс-служба округа.

По замыслу учения, дежурные расчеты выявили массовый подлет авиации условного противника к местам дислокации стратегически значимых военных объектов в регионе.

"Военнослужащие подразделений ПВО совершили марш в назначенный район и развернули зенитно-ракетные комплексы "Бук". При появлении целей условного противника на радарах, расчеты взяли многочисленные авиационные цели на сопровождение и уничтожили при входе в зону поражения комплексов пусками без расхода боеприпасов. Всего было поражено более 30 целей", - говорится в сообщении.

Кроме того, малоразмерные летательные аппараты условного противника планировали нанести поражение зенитно-ракетным комплексам в ходе совершения марша. Для противодействия военнослужащие задействовали ПЗРК "Верба" и уничтожили цели на высотах от 300 до 1500 метров.

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Продукция
Верба ПЗРК
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Бук ЗРК
Военные учения
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