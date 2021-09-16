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Известия.ru

Все британские спутники OneWeb успешно выведены на орбиту

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

Все 34 британских космических аппарата системы связи OneWeb, запущенных с космодрома Байконур с помощью российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат», выведены на целевую орбиту. Об этом сообщила в среду, 15 сентября, пресс-служба «Роскосмоса».

«Есть отделение всех 34 космических аппаратов», — говорится в сообщении.

Накануне первая и вторая группы запущенных с Байконура британских спутников связи OneWeb отделились от разгонного блока «Фрегат».

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Байконур во вторник в 21:07 мск.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, запуск спутников OneWeb прошел штатно.

Текущий запуск довел количество спутников OneWeb на орбите с 288 до 322 единиц.


OneWeb — система спутников одноименной компании, которая обеспечивает широкополосный интернет с помощью технологий мобильной спутниковой связи для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
ИТ
Союз-2 РН
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