«Иноходец» успешно применил управляемые ракеты на учениях «Запад-2021»

Ударные беспилотники «Иноходец» успешно выполнили целеуказание и показали стопроцентно успешное применение управляемых ракет на совместных учениях войск России и Белоруссии «Запад-2021», сообщил в среду, 15 сентября, ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ударные БЛА «Иноходец», принимавшие участие в совместных российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021», успешно выполнили все поставленные перед ними задачи», — говорится в сообщении.

В мероприятиях задействовали комплекс с разведывательно-ударными БЛА «Иноходец», прошедшими испытания в Сирии. Комплекс должен был обеспечить целеуказание для артиллерии, а также боевое применение авиационных средств поражения, уточнил источник.

При «подсветке» объектов беспилотниками артиллерийские расчеты поразили цели в полном объеме. Выстрелы производились управляемыми ракетами.

Беспилотный летательный аппарат «Иноходец» предназначен для ведения воздушной разведки в светлое и темное время суток, в простых и сложных метеоусловиях, а также определения координат объектов и передачи соответствующих данных. Он оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, которые позволяют с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику, транспорт и живую силу противника.

В российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021» участвуют около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренируются на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

10 сентября началась активная фаза учений. За это время военные Балтийского флота организовали оборону морского побережья и операцию по высадке морского десанта с привлечением морской пехоты Северного флота.

Кроме этого в России впервые проведено массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью. Десантирование провело псковское соединение ВДВ. Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники.

Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Они продлятся до 16 сентября.