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ТАСС

На орбиту выведены все 34 спутника OneWeb, запущенные с Байконура

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Источник изображения: vpk-news.ru

Как отметили в Роскосмосе, все аппараты приняты на связь заказчиком

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более 30 британских спутников связи OneWeb успешно выведены на орбиту. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - говорится в сообщении.

Как отметили в госкорпорации, в настоящий момент все аппараты приняты на связь заказчиком.

В Роскосмосе уточнили, что последовательное отделение спутников обеспечил разгонный блок "Фрегат". Это 100-й запуск аппаратов с помощью разгонника данного типа. После завершения работы он будет сведен с околоземной орбиты и затоплен. "Несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана", - добавили в госкорпорации.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур во вторник в 21:07 мск. После выведения на орбиту число космических аппаратов британской компании увеличилось на ней до 322. Работы велись по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа 2021 года. Следующий запуск спутников OneWeb запланирован на 14 октября с космодрома Восточный.

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Фрегат РБ
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Ariane РН
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Более 30 спутников OneWeb успешно вывели на орбиту
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